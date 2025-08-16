Госпошлина за получение водительского удостоверения вырастет до 4 тысяч рублей с 1 сентября.

117

Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на вице-президента "Движения автомобилистов России" Леонида Ольшанского.

"Выдача водительского удостоверения была 2 тыс. рублей, а будет составлять 4 тыс. рублей", – пояснил он.

Он добавил, что выдача номеров на мотоцикл и прицепы, которая ранее стоила 1,5 тысячи рублей, теперь обойдется водителям в 2250 рублей. А пошлина за получение металлического транзитного номера на автомобиль повысится с 1,6 до 2,4 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России вступит в силу новый порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В частности, увеличится интервал между двумя продувами алкотестера – теперь он составит 15-25 минут вместо ранее практиковавшихся 15-20 минут.