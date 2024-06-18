Госдума во II чтении одобрила исключение ОСАГО из документов для регистрации авто

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Госдума во II чтении приняла законопроект, который исключает ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средства. Об этом 18 июня сообщает ТАСС.

Законопроектом предлагается исключить обязательную «автогражданку» из перечня документов, которые требуются для совершения регистрационных действий (как при постановке авто на учет, так и при смене владельца).

Также документом предлагается разрешить водителям при продаже сразу снимать машину с учета в Госавтоинспекцию, а не через 10 дней после обращения в ведомство. Кроме того, согласно законопроекту, государственный учет автомобиля можно будет прекратить по заявлению автовладельца в отношении находящегося в розыске похищенной или угнанной машины.

Вместе с этим в случае принятия закона автовладельцу могут отказать в совершении регистрационных действий, если он не оплатил утилизационный сбор в течение положенного срока, пишут "Известия".