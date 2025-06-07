Госдума в июне обсудит повышение штрафов за перевозку детей без автокресел

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Госдума в июне рассмотрит законопроект о повышении штрафов за перевозку детей без автокресел. Об этом говорится в карточке документа, опубликованной в думской электронной базе.

«Включить законопроект в примерную программу (весенняя сессия; 2025; июнь)», — указано в базе.

С инициативой выступили председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и член комитета Игорь Тресков. В документе предлагается увеличить штраф для граждан с 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — с 25 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — со 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Правительство поддержало законопроект, но рекомендовало дополнить его обоснованием предлагаемого размера административных санкций, пишет Газета.