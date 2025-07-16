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Госдума одобрила повышение ряда пошлин для автовладельцев

16 июля 2025 12:23
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Госдума одобрила повышение ряда пошлин для автовладельцев

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении ряда действующих пошлин для автовладельцев и введении новых с сентября 2025 года. В частности, планируется повысить стоимость выдачи регистрационных документов и госномеров, а также оформления водительских прав. Законопроект опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Стоимость выдачи водительского удостоверения может вырасти вдвое: 4 тыс. рублей за права старого образца и 6 тыс. — за права на новый образец. Получение паспорта транспортного средства (ПТС) подорожает с 800 рублей до 1,2 тыс. рублей.

Пошлина за свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) на бумажном носителе будет стоить 1,5 тыс. рублей вместо 500 рублей, на пластиковом — 4,5 тыс. вместо 1,5 тыс. рублей. Госпошлина за выдачу госномеров вырастет с 2 тыс. до 3 тыс. рублей. Всего планируется увеличить около полутора десятков сборов, имеющих отношение к автомобилистам.

Кроме того, если сейчас выписка из госреестра транспортных средств предоставляется на безвозмездной основе, то с сентября предлагается ввести госпошлину за предоставление услуги в размере 50 рублей за запрос. Также законопроектом устанавливаются пошлины за формирование операторами техосмотра диагностической карты в Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИСТО) и за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы автошколы установленным требованиям, пишут "Известия".

Теги: Городской транспорт

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