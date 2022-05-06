Госавтоинспекция Самарской области информирует о временном ограничении движения транспорта

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В связи с проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой отечественной войне, на территории города Самара временно ограничено движение транспорта:

- с 22:01 1 мая 2022 года до 23:59 9 мая 2022 года по ул.Чапаевской от ул.Красноармейской до ул.Вилоновской, по ул.Шостаковича от ул.Чапаевской до ул.Фрунзе;

- с 8:00 3 мая 2022 года до 15:00 9 мая 2022 года по ул.Молодогвардейской от ул.Некрасовской до ул.Красноармейской за исключением перекрестков с ул. Некрасовской, ул.Льва Толстого, ул.Красноармейской;

- с 8:00 до 13:00 7 мая 2022 года по ул.Вилоновской от ул.Галактионовской до ул.Куйбышева, по ул.Красноармейской от ул.Галактионовской до ул.Куйбышева, по ул.Льва Толствого от ул.Молодогвардейской до ул.Куйбышева, по ул.Некрасовской от ул.Молодогвардейской до ул.Куйбышева, по ул.Шостаковича от ул.Фрунзе до ул.Куйбышева, по ул.Чапаевской от ул.Некрасовской до ул.Красноармейской, по ул.Фрунзе от ул.Некрасовской до ул.Вилоновской, по ул.Куйбышева от ул.Некрасовской до ул.Вилоновской, по ул.Молодогвардейской от ул.Вилоновской до ул.Уьяновской;

- с 22:00 8 мая 2022 года до 15:00 9 мая 2022 года по ул.Высоцкого от ул.Галактионовской до ул.Молодогвардейской, по ул.Некрасовской от ул.Галактионовской до ул.Чапаевской, по ул.Льва Толстого от ул.Галактионовской до ул.Чапаевской, по ул.Молодогвардейской от пер.Репина до ул.Красноармейской;

- с 22:00 8 мая 2022 года до 23:59 9 мая 2022 года по ул.Красноармейской от ул.Галактионовской до ул.Фрунзе, по ул.Вилоновской от ул.Галактионовской до ул.Фрунзе;

- с 6:00 до 23:59 9 мая 2022 года по ул.Максима Горького от ул.Льва Толстого до ул.Вилоновской, по ул.Красноармейской от ул.Фрунзе до ул.Максима Горького, по ул.Шостаковича от ул.Фрунзе до ул.Куйбышева, по ул.Вилоновской от ул.Фрунзе до ул.Максима Горького, по ул.Куйбышева от ул. Красноармейской до ул.Вилоновской, по ул.Фрузне от ул.Красноармейской до ул.Вилоновской, по ул.Молодогвардейской от ул.Вилоновской до ул.Ульяновской;

- с 6:00 до 15:00 9 мая 2022 года по ул.Вилоноской от ул.Самарской до ул.Галактионовской, по ул.Ульяновской от ул.Галактионовской до ул.Чапаевской, по Студенческому переулку от ул.Галактионовской до ул.Чапаевской, по ул.Маяковского от ул.Галактионовской до Волжского проспекта, по ул.Куйбышева от ул.Льва Толстого до ул.Красноармейской, по Волжскому проспекту от ул.Вилоновской до ул.Полевой, по ул.Фрунзе от ул.Льва Толстого до ул.Красноармейской, по ул.Молодогвардейской от ул.Ульяновской до ул.Маяковского, по ул.Галактионовской от ул.Ленинградской до ул.Ярморочной;

- с 6:00 до 18:00 9 мая 2022 года по ул.Молодогвардейской от ул.Маяковского до ул.Полевой.

Госавтоинспекция Самарской области рекомендует водителям заранее планировать свой маршрут. Желаем безопасного пути!