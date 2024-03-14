Городам и районам Самарской области вручают ключи от новых автобусов

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В течение 2024 года в Самарскую область будет поставлено 210 новых автобусов. Пассажирский транспорт закупается по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», который реализуется по решению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Автобусы будут курсировать как по межмуниципальным, так и по муниципальным маршрутам на всей территории региона.

В настоящее время из общего количества автобусов в Самарскую уже поставлено 84 единицы, которые распределены между городскими округами Новокуйбышевск, Сызрань, Жигулевск, а также между Исаклинским, Большечерниговским, Сызранским, Ставропольским и Кинельским районами. Представители муниципальных образований, а также правительства Самарской области от имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова уже вручают ключи от нового транспорта перевозчикам.

«Обновление пассажирского транспорта, повышение комфорта, безопасности и качества транспортного обслуживания является одной из наших приоритетных задач. Новые автобусы - это, прежде всего, забота о благополучии наших земляков. Уверен, что новый транспорт повысит качество транспортного обслуживания и комфорт пассажиров при поездке, а управление общественным транспортом будут осуществлять только профессиональные и вежливые водители», - отмечает Дмитрий Азаров.

Новый транспорт также будет направлен для перевозки пассажиров городских округов Тольятти, Кинель, а также Богатовского, Пестравского, Красноармейского, Безенчукского, Сергиевского, Клявлинского, Волжского, Красноярского и Кошкинского районов.

13 марта 7 новеньких автобусов марки ПАЗ «Вектор» получили жители г. Кинель. «Эти автобусы будут работать на межмуниципальных маршрутах Кинельского района - соединять город Кинель с отдаленными селами Кинельского района, а также с областным центром – городом Самара», - отметил директор автотранспортного предприятия Вячеслав Ардатов.

14 марта 33 автобуса получит г. Сызрань – 25 микроавтобусов марки ГАЗель и 8 ПАЗов.

Напомним, что в 2020-2021 годах в Самарскую область по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» поступило более 70 единиц пассажирского транспорта: 50 автобусов в Тольятти и 22 троллейбуса в Самару.

Помимо реализации национального проекта, регион вкладывает собственные средства в обновление автопарка. В начале марта губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина оценили 20 новых автобусов «НОВОБАС LE 60» для пассажирских перевозок. В ближайшее время они выйдут на линию в Самаре. Глава региона отметил, что в региональном бюджете предусмотрено дополнительно 700 миллионов рублей на обеспечение муниципальных и межмуниципальных перевозок. Дмитрий Азаров напомнил, что Президент России Владимир Путин принял решение о запуске программы по обновлению общественного транспорта, на что планируется направить 150 млрд рублей.

Всего с 2018 года для муниципальных образований Самарской области закуплено 340 единиц пассажирского транспорта, в том числе в 2023 году 108 автобусов, 12 трамваев и 6 вагонов метро.