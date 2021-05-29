Еще в одном городе Самарской области предложили построить метро

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В Самарской области может появиться уникальное легкое метро. Проект с предложением о строительстве поступил в администрацию Сызрани. Власти должны ответить в течение месяца.

— Есть план проложить первую линию надземного метро длиной до 10 километров — на эстакадах над дорогами общего пользования. На ветке должно быть больше десятка станций. Примером для создания надземного легкого метро в городе с населением больше 100 тысяч человек являются европейские Лилль, Ренн, Лозанна. В этих городах поезда на шинном ходу и управляются без машинистов из единого диспетчерского пункта, — сообщил инициатор, петербургский предприниматель Ринат Бичурин.

По его словам, задумка построить такое метро в Сызрани — это часть проекта «Новое метро России». Предполагается использование частных инвестиций без участия государственного сектора. Затраты на строительство планируется окупить за счет платы за проезд и доходов от аренды коммерческих помещений в составе надземных станций.

Подобные проекты предприниматель не раз предлагал и властям Самары. Причем хотел задействовать в переговорах в качестве инвестора «Икею». Но эта задумка не реализовалась. Через некоторое время разговоры о строительстве надземного метро возобновились. Только теперь к строительству хотели привлечь инвестиции местных бизнесменов. Но до реализации проекта дело так и не дошло, пишет 63.ру.