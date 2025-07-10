Движение транспорта временно ограничат на участке ул. Водников в Самаре

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В пятницу, 11 июля, ресурсоснабжающая компания «Самарские коммунальные системы» приступит к ремонту на водопроводе в районе дома № 16 по улице Водников.

В связи с этим на проезжей части по ул. Водников (на участке от ул. Кутякова до ул. Крупской) будет временно ограничено движение транспорта – с 10:00 11 июля до окончания работ.

Общественный транспорт будет следовать по скорректированным схемам:

- троллейбусный маршрут № 6 будет следовать до площади Революции;

- автобусные маршруты №№ 5, 17, 32, 36, 86, 90, 48д, 85 в направлении из города поедут по ул. Алексея Толстого – ул. Кутякова – ул. Водников и далее по своему маршруту;

- автобусные маршруты №№ 5, 17, 32, 36, 86, 90, 48д, 85 по направлению в город поедут по ул. Засекина – ул. Степана Разина – далее по своему маршруту.

Ресурсоснабжающая организация приносит жителям извинения за временные неудобства и просит заранее планировать свои поездки.