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Движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса будет организовано по временной схеме

21 июня 2024 12:35
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Движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса будет организовано по временной схеме

С 25 июня в связи с переустройством сетей в рамках реконструкции автомагистрали «Центральная» со строительством участка проспекта Карла Маркса движение автотранспортных средств по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса будет организовано по временной схеме. Движение транспорта будет осуществляться по одной полосе в каждую сторону, также будет закрыт проезд с Ракитовского шоссе на проспект Карла Маркса и в обратном направлении.

На этот период в месте проведения работ будут установлены временные дорожные знаки.

Просим Вас отнестись с пониманием к временным неудобствам, выбирать объезды и заранее планировать маршруты движения.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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