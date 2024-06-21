Движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса будет организовано по временной схеме

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С 25 июня в связи с переустройством сетей в рамках реконструкции автомагистрали «Центральная» со строительством участка проспекта Карла Маркса движение автотранспортных средств по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса будет организовано по временной схеме. Движение транспорта будет осуществляться по одной полосе в каждую сторону, также будет закрыт проезд с Ракитовского шоссе на проспект Карла Маркса и в обратном направлении.

На этот период в месте проведения работ будут установлены временные дорожные знаки.

Просим Вас отнестись с пониманием к временным неудобствам, выбирать объезды и заранее планировать маршруты движения.