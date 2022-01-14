Движение по федеральной трассе в Самарской области снова открыли

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В Самарской области проезд по дороге федерального значения Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград (Р-229) вновь стал беспрепятственным.

— Временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств отменили, — сообщили утром 14 января представители ГУ МЧС России по Самарской области.

Дорогу перекрыли в ночь с 13 на 14 января. Движение по трассе ограничили из-за неблагоприятных метеоусловий — порывистого ветра, метели и ограниченной видимости.

Непогода стала причиной заторов и проблем на дорогах с самого утра четверга, 13 января. Жители Самары оказались буквально заложниками многокилометровых пробок. Вечером в четверг ситуация на дорогах стала еще хуже, пишет 63.ру.