Движение автобусов по Крымскому мосту возобновлено

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На Крымском мосту возобновилось движение автобусов. Об этом 17 октября сообщили в Минтрансе РФ.

«По Крымскому мосту началось движение автобусов. Они начали следовать в оба направления сегодня утром. Напомним, что ранее автобусы направлялись на паромную переправу», — сообщило ведомство.

Помимо автобусов для пассажирских перевозок по Крымскому мосту доступны легковой транспорт, пригородные поезда и поезда дальнего следования, добавили в министерстве.

Ранее, 13 октября, было возобновлено движение электропоездов по Крымскому мосту. Электропоезда будут следовать по усиленному графику выходного дня, чтобы снять нагрузку с паромной переправы. Ежедневно в каждую сторону будет совершаться по три рейса, пишут "Известия".

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика со взрывчаткой. После этого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава и обрушились два пролета автомобильной части моста. По последним данным, в результате взрыва погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело о терроризме.