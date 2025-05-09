Дополнительные автобусы будут ждать самарцев после салюта

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Дополнительные автобусы будут ждать горожан недалеко от площади Куйбышева, сообщили в горадминистрации.

Вечером 9 мая, в День 80-летия со дня Великой Победы, на главной площади областной столицы состоится праздничный концерт, где выступят Лариса Долина, группа "Чайф" и Сергей Войтенко. Завершится представление красочным салютом. А в акватории Волги прогремят артиллерийские залпы.

По окончании светового шоу гостей события развезет по домам общественный транспорт. Дополнительные автобусы маршрутов № 1, 24, 34, 41, 47, 50, 26, 67, 75, 86, 91, 226, 261 будет ждать пассажиров на ул. Самарской от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской.

Также будет продлено время работы трамвайных маршрутов № 1, 3, 5, 20, 22, 13.

Поезда метрополитена будут курсировать по расписанию.

Источник: СОВА