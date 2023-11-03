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До 2025 года власти Самары рассчитывают выпустить на маршруты новые автобусы и трамваи

3 ноября 2023 12:58
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До 2025 года власти Самары рассчитывают выпустить на маршруты новые автобусы и трамваи

Об этом можно судить из проекта постановления о планировании регулярных перевозок по муниципальным маршрутам.

— В ближайшие несколько лет планируется обновление подвижного состава. Также необходимо сделать транспорт доступнее для маломобильных категорий граждан и инвалидов. Это зависит от наличия финансирования из вышестоящих бюджетов и финансовой возможности перевозчика, — следует из опубликованных документов.

По предварительной информации, это обновление коснется нескольких маршрутов автобусов:

  • № 1 («Красная Глинка» («Батайская») — «Ж/д вокзал»);
  • № 5д («Сухая Самарка» — «Губернский рынок»);
  • № 26 («Автостанция "Аврора"» — «Сухая Самарка»);
  • № 50 («Красная Глинка» («Батайская») — «Ж/д вокзал»);
  • № 51 («Красная Глинка» («Батайская») — «Станция метро "Кировская"»);
  • № 66 («Автовокзал "Центральный"» — «Грозненская»).

Судя по всему, речь идет об автобусах, которые уже ходят в Самаре. В конце лета 2023 года в город доставили 50 МАЗов. Часть из них выпустили на маршруты, которые обслуживают Красноглинский район — № 1, 50 и 51.

Кроме автобусных маршрутов, чиновники планируют обновить и трамвайные вагоны. Правда, всего на одном маршруте — № 5 («Стадион "Самара Арена"» — «Чапаевская»).

На этом обновления в сфере общественного транспорта не ограничиваются. Во-первых, в Самаре исключили из реестра автобусный маршрут № 29. А во-вторых, власти подготовили почву для предстоящего заключения концессионного соглашения с инвесторами. По предварительной информации, бизнесменов заинтересовало развитие трамвайной инфраструктуры, пишет 63.ру.

Теги: Городской транспорт

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