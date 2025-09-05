Директор ТТУ: Износ трамвайных рельсов в Самаре составляет около 90%

218

Самарские трамвайные пути находятся в аварийном состоянии – износ рельсов достиг 90%. Об этом в интервью «Самара-ГИС» заявил директор ТТУ Дмитрий Петров. Рельсы старые, покрыты трещинами и постоянно требуют сварки.

Энергохозяйство изношено на 50%. Для полного обновления инфраструктуры требуется 27,1 миллиарда рублей, как ранее сообщала первый заммэра Юлия Ашуркова.

Главная проблема: современные трамваи вынуждены ходить по разрушающимся путям, что создаёт угрозу аварий. Власти признают необходимость срочной замены 90% путевой сети, пишет МК.