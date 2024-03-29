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Контракты будут действовать до конца 2024 года.

Департамент транспорта Самары объявил торги на трамвайные и троллейбусные перевозки.

Речь идет о трамвайных маршрутах № 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 23, 1, 15, 19, 18, 20к, 2, 24, 24к, 25, троллейбусах № 4, 4к.

Торги пройдут 10 апреля 2024 года.

Перевозить пассажиров будут с 1 мая и до конца 2024 года. По сути, речь идет о продлении действующих контрактов с ТТУ.

Общая стоимость контрактов составляет 322,5 млн рублей, пишет СитиТраффик.