Четыре капитально отремонтированных вагона самарского метро направили для работы на линии

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В начале текущей недели сервисной группой завершены пусконаладочные работы, а сегодня проведена обкатка 4 вагонов (включая головной), которые раньше обозначенных в контракте сроков были капитально отремонтированы в заводских условиях холдинга «Метровагонмаш». После этого обновленные вагоны направлены на линию для обеспечения регулярных перевозок пассажиров метро.

На следующей неделе в рейсы отправится еще один электропоезд, в составе которого также капитально отремонтированные вагоны: 2 вернулись с завода в этом году, 2 – в прошлом. Теперь срок эксплуатации таких вагонов официально продлен еще на 15 лет.

Капремонту подверглись все узлы, детали и агрегаты, которые отслужили свой срок. Эта процедура была предусмотрена и для ходовой части – заменили электродвигатели, колесные пары, рамы тележек.

Между вагонами – защитные устройства, которые препятствуют падению пассажиров за платформу.

Специалисты отмечают, что повышенное внимание уделено оснащению, обеспечивающему безопасность по всем направлениям. Соответствующие требования были учтены в контракте.

Сделано все возможное, чтобы самарцы и гости региональной столицы могли ощутить комфорт во время поездок. Смонтирована новая система вентиляции и освещения – теперь оно более яркое. В салонах подземного электрического транспорта полностью обновлен интерьер. В частности, установлены современные окна, более просторные сиденья. Изменился облик и остальных внутрисалонных элементов – поручней, обшивки и др.

Не только внутренняя, но и внешняя отделка выполнена в сине-голубых тонах. На кузов нанесено изображение ладьи, что символизирует волжские просторы. Стоит отметить, что все вагоны, которые возвращаются с завода, оформлены в единой стилистике.

Фото: администрация Самары

