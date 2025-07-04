Я нашел ошибку
Главные новости:
Каждый второй россиянин страдает от хронического недосыпа
Каждый второй россиянин страдает от хронического недосыпа
Аграрии заявили о рисках нехватки семян овощей
Аграрии заявили о рисках нехватки семян овощей
В Тольятти задержали водителя с поддельным удостоверением
В Тольятти задержали водителя с поддельным удостоверением
В РФ разработали систему для обнаружения БПЛА
В РФ разработали систему для обнаружения БПЛА
самарские ребята из команды организаторов серии стартов Volgaman вошли в финал всероссийского конкурса «Ты в игре»
Самарские ребята из команды организаторов серии стартов Volgaman вошли в финал всероссийского конкурса «Ты в игре»
Более 60% водителей хотят управлять автомобилем голосом, а не через сенсорный экран
Более 60% водителей хотят управлять автомобилем голосом, а не через сенсорный экран
Владельцев магазинов призвали заменить вывески с иностранными названиями на русскоязычные
Владельцев магазинов призвали заменить вывески с иностранными названиями на русскоязычные
В Тольятти пройдёт очередной этап ремонта теплосетей от ТЭЦ ВАЗа
В Тольятти пройдёт очередной этап ремонта теплосетей от ТЭЦ ВАЗа
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.78
0.13
EUR 93.13
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея Рязанова и «Заварки» ко Дню любви, семьи и верности пройдут в Самаре
3 июля в самарском зоопарке День суриката
Сегодня, 2 июля в самарском зоопарке отметят День дикобраза
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Более 60% водителей хотят управлять автомобилем голосом, а не через сенсорный экран

4 июля 2025 11:28
78
Более 60% водителей хотят управлять автомобилем голосом, а не через сенсорный экран

Опрос, проведённый Авто.ру и Яндекс Авто, показал: российские автолюбители, несмотря на привычку к сенсорным экранам в автомобилях, видят будущее управления бортовыми системами в голосовых командах. Более 60% автовладельцев хотели бы иметь виртуального ассистента в своем следующем автомобиле.

Исследование выявило противоречивое отношение водителей к сенсорным интерфейсам. С одной стороны, большинство респондентов (более 75%) оценивают удобство взаимодействия с тачскрином на 4 или 5 баллов из 5. Это говорит о высокой степени адаптации к современным технологиям. Однако основными функциями, управляемыми через экран, остаются климат-контроль и аудиосистема — операции, которые требуют высокой точности и часто совершаются во время вождения, отвлекая внимание от дороги.

На этом фоне желание перейти на следующий уровень взаимодействия — голосовое управление — выглядит логичным шагом в эволюции автомобильного интерфейса. Подавляющее большинство (более 60%) участников опроса прямо заявили о желании иметь в своей следующей машине виртуального ассистента с искусственным интеллектом, например Алису. Ключевым мотивом, который выбрали почти все сторонники технологии, стал аргумент «это будет проще, чем через экран».

«Данные показывают интересный тренд: водители открыты к новым технологиям, но их отталкивают неудобные и потенциально небезопасные способы их использования, — комментирует Валентина Самсонова, руководитель по исследованиям Авто.ру. — Сенсорный экран стал нормой, но его использование в движении остается компромиссом. Водитель вынужден переключать внимание с дороги на дисплей, что потенциально опасно. Запрос на голосовое управление — это не просто желание получить новую “игрушку”, а четко сформировавшаяся потребность в повышении безопасности и реального комфорта за рулём».

Интеграция виртуальных ассистентов, таких как Алиса в Яндекс Авто, напрямую отвечает этому запросу. Она позволяет управлять навигацией, музыкой, звонками и другими функциями, не отрывая рук от руля и взгляда от дороги.

«Автомобильный рынок и пользователи готовы к изменениям — от мануального управления к интуитивному голосовому взаимодействию. Наши исследования подтверждают: будущее автомобильных интерфейсов за умными ассистентами, которые освобождают водителя от необходимости отвлекаться от дороги при взаимодействии с системами автомобиля. Этому способствует развитие искусственного интеллекта в том числе», — Екатерина Дапкус, руководитель продукта Яндекс Авто.

По данным Авто.ру, в июне 2025 года почти 90% объявлений о продаже нового автомобиля, размещенных в сервисе оснащены сенсорным дисплеем. С точки зрения наиболее желанных опций, упомянутых ранее, 40% новых автомобилей предлагаются с системой контроля слепых зон и адаптивным круиз-контролем. У 35% машин в оснащение входит голосовое управление, однако это чаще всего 

Опрос проводился в июне 2025 года. В исследовании приняли участие 1213 респондентов — автовладельцев старше 18 лет из разных регионов России.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах - путеводитель
4 июля 2025  09:45
Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах - путеводитель
147
ЦУР назвал самые быстрорастущие госпаблики Самарской области
4 июля 2025  08:58
ЦУР назвал самые быстрорастущие госпаблики Самарской области
150
Утром 3 июля над Самарской областью сбили беспилотник
3 июля 2025  11:52
Утром 3 июля над Самарской областью сбили беспилотник
316
Самарцев приглашают на фестиваль гостеприимства «Купец 2.0»
3 июля 2025  11:34
Самарцев приглашают на фестиваль гостеприимства «Купец 2.0»
264
В Самаре на заседании антинаркотической комиссии обсудили усиление профилактической работы с молодежью
2 июля 2025  13:38
В Самаре на заседании антинаркотической комиссии обсудили усиление профилактической работы с молодежью
779
Весь список