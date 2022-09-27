Я нашел ошибку
Главные новости:
АВТОВАЗ запускает три новых проекта
АВТОВАЗ запускает три новых проекта
В Тольятти ресторан заплатил отравившимся детям
В Тольятти ресторан заплатил отравившимся детям
В Самаре заработала горячая линия по вопросам о частичной мобилизации
В Самаре заработала горячая линия по вопросам о частичной мобилизации
За сутки в Самарской области еще 2089 человек заболели коронавирусом
За сутки в Самарской области еще 2089 человек заболели коронавирусом
«Целевики»-первокурсники ОДК-Кузнецов познакомились с предприятием
«Целевики»-первокурсники ОДК-Кузнецов познакомились с предприятием
В Самаре изменили количество трамваев и троллейбусов
В Самаре изменили количество трамваев и троллейбусов
В США молния ударила в лодку, в которой находились пятеро школьников и убила двоих из них
В США молния ударила в лодку, в которой находились пятеро школьников и убила двоих из них
Одновременное разрушение трех ниток газопровода в Балтийском море — беспрецедентно
Одновременное разрушение трех ниток газопровода в Балтийском море — беспрецедентно
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58
-0.1
EUR 55.93
-0.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Сотрудники Госавтоинспекций Самары и Жигулевска провели для школьников познавательные уроки по ПДД
Футболисты "Крыльев Советов" посетили школу-интернат в селе Старый Буян
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

АВТОВАЗ запускает три новых проекта

27 сентября 2022 14:01
46
АВТОВАЗ запускает три новых проекта

АВТОВАЗ запускает три новых проекта: это «семейство автомобилей на новой платформе», «автомобили на альтернативных источниках энергии», а также «мелкосерийные автомобили и дополнительное оборудование». Это следует из приказа тольяттинского автогиганта, опубликованного пабликом «Нетипичный АВТОВАЗ».

Как пишет портал Motor.ru, сфера первого проекта в документе не конкретизирована, однако речь, по всей видимости, идет о XJO – новом семействе бюджетных машин на французской платформе CMF-B. Второй касается разработки электрического e-Largus, а третий объединяет работы по программам Sport и CNG. Стоит также отметить, что помимо организации новых проектов, АВТОВАЗ актуализировал действующие – это «семейство автомобилей Vesta», «семейство автомобилей Granta» и «семейство автомобилей Niva и Largus». При этом из перечня исключили проект «семейство автомобилей XRAY» в связи с тем, что эту модель окончательно отправили в отставку. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Совет директоров АВТОВАЗа утвердил создание двух новых моделей LADA – кроссовера на платформе LADA Vesta, а также отдельного семейства сегмента «В» на глобальной платформе, которые должны встать на конвейер в 2024 – 2025 годах. Что касается ближайших производственных планов, при сохранении текущей ситуации с санкционными ограничениями и поставками компонентов, АВТОВАЗ во втором полугодии 2022 года планирует выпустить до 140 тыс. новых машин. В 2023 году АВТОВАЗу поставлена задача произвести до 500 тыс. автомобилей LADA.

Напомним, в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации, а еще спустя месяц был возобновлен выпуск модели Niva Travel. В конце 2022-го – начале 2023 года должен вернуться в строй универсал LADA Largus, а в начале будущей весны возобновится выпуск обновленной LADA Vesta, причем ее производство будет перенесено с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти – на линию B0. А вот от производства хэтчбека LADA XRAY АВТОВАЗ решил отказаться в связи с большой зависимостью от иностранных комплектующих, пишет Автостат.

 

Теги: Автоваз

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Названы три причины пересесть на Lada
19 сентября 2022, 10:15
Названы три причины пересесть на Lada
О причинах заявил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Транспорт
682
Президент "АвтоВАЗа" Соколов: Lada больше не ржавеют
18 сентября 2022, 10:14
Президент "АвтоВАЗа" Соколов: Lada больше не ржавеют
"Сейчас современная технология окраски: пять слоев, это достаточно высокотехнологичный процесс с использованием катафореза. Новости компаний
895
Lada Niva Sport будут выпускать ограниченным тиражом
16 сентября 2022, 09:07
Lada Niva Sport будут выпускать ограниченным тиражом
Производство на мощностях "Лада Спорт" означает, что автомобиль Lada Niva Sport будет мелкосерийным. Новости компаний
785
В центре внимания
В Самаре заработала горячая линия по вопросам о частичной мобилизации
27 сентября 2022  13:49
В Самаре заработала горячая линия по вопросам о частичной мобилизации
100
В Кировском районе 1 и 2 октября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
27 сентября 2022  12:21
В Кировском районе 1 и 2 октября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
133
По 24 октября в Самарской области пройдут всероссийские проверочные работы для обучающихся 5-9 классов
26 сентября 2022  11:40
По 24 октября в Самарской области пройдут всероссийские проверочные работы для обучающихся 5-9 классов
791
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, успеха во всех начинаниях и новых трудовых свершений на благо Самарской земли и нашей великой страны – России!
25 сентября 2022  14:11
Дмитрий Азаров поздравил работников и ветеранов машиностроительного комплекса с профессиональным праздником
715
Дмитрий Азаров вместе с земляками встретил вернувшихся с Донбасса росгвардейцев
25 сентября 2022  12:04
Дмитрий Азаров вместе с земляками встретил вернувшихся с Донбасса росгвардейцев
685
Весь список