АвтоВАЗ снова поднял цены на линейку своих автомобилей.

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Как передает «Российская Газета», с 16 марта стоимость автомобилей тольяттинского автогиганта в среднем увеличилась на 7 процентов и это уже второе подорожание за месяц.

Так, семейство LadaGranta подорожало на 43-48 тысяч рублей.

Седан стоит минимум 727 900 руб., а универсал - 753 900 руб., лифтбек - 749 900 руб., хэтчбек - 778 500 руб., Granta Drive Active в «минималке» - 940 900 руб. Lada Vesta также серьезно подорожала. Цены выросли на 97-104 тыс. руб. Стартовый ценник на седан составляет 1 121 900 руб., универсал - 1 213 900 руб. Еще дороже обходятся кросс-версии, машины в таких типах кузовов обойдутся в 1 269 900 и 1 328 900 руб.

Автомобили Lada Xray подорожали на 97-112 тыс. руб.: стартовый прайс на высокий хэтч - 1 106 900 руб. Внедорожники Lada Niva Legend прибавили в цене 42 тыс. руб., таким образом, начальная стоимость «короткой» версии теперь составляет 818 900 руб., пятидверной - 918 900 руб. Lada Niva Travel - до 1 066 900 руб. (+ 63 000 руб. к прежней цене).

Напомним, первое и рекордное в этом году повышение цен было 1 марта. Тогда некоторые прибавили к стоимости четверть миллиона рублей, пишет КТВ-Луч.

Фото: пресс-служба АвтоВАЗ



