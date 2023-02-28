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АвтоВАЗ с 1 марта поднимет цены на "Лады"

28 февраля 2023 13:13
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АвтоВАЗ с 1 марта поднимет цены на "Лады"

С 1 марта 2023 года АвтоВАЗ поднимает отпускные цены на свою продукцию. Это первое поднятие цены с марта 2022 года, заявил глава российского автоконцерна Максим Соколов. По его мнению, цена вырастет ненамного, повышение будет зависеть от модели автомобиля.

Сам Соколов оценил повышение отпускной цены для автодилеров примерно в 2%.

"Это гораздо меньше, чем инфляция год к году с марта 2022 года по март 2023 года", — подчеркнул Соколов.

А уже 3 марта АвтоВАЗ планирует возобновить выпуск седанов Lada Vesta, причем новой генерации — New Generation. С этой даты, заверил Максим Соколов российских сенаторов на слушаниях перспектив развития российского автопрома, конвейер тольяттинского автозавода уже начнет работать на выпуск серийных автомобилей. Продажи модели Lada Vesta NG стартуют, по его словам, во втором квартале: это апрель-май, пишет Смотрим.

"Наша дилерская сеть должна накопить эти автомобили. Несмотря на то, что они начнут сходить с конвейера, надо, чтобы у каждого дилера был определенный запас. Для этого требуется — это мировая практика — где-то два-три месяца", — пояснил глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

Дилерами АвтоВАЗа выступают порядка трех сотен компаний.

Еще одна оговорка Соколова: цена тольяттинских Lada Vesta NG будет выше, чем цена Lada Vesta NG, которые были презентованы в Ижевске и даже недолгое время там производились.

"Мы уже живем в новом мире и новом масштабе", — заявил топ-менеджер крупнейшего в России автозавода.

Ранее он уже объяснял, что невозможно понизить цены на российскую автопродукцию из-за роста цен на закупаемые автокомпоненты и запчасти. При этом на цену влияет и долг самого АвтоВАЗа, который превышает 100 миллиардов рублей.

Максим Соколов также добавил, что выделенные деньги по программе льготных автокредитов по бензиновым машинам уже исчерпаны. В 2023 году эта сумма была порядка 5,1 миллиарда рублей, тогда как в прошлом году — в разы больше. С 2023 года АвтоВАЗ планирует возвращение на экспортные рынки, в частности, на рынки Африки, Саудовской Аравии и Латинской Америки.

Теги: Автоваз

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