АвтоВАЗ продал в ноябре 2023 года 36 054 автомобилей

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Всего за 11 месяцев в РФ продано 319 518 новых автомобилей — рост в 94,1% по сравнению с 2022 годом.

За весь 2022 год АвтоВАЗ продал 188 645 автомобилей. Если не произойдет ничего внезапного, то по итогам 2023 года АвтоВАЗ должен продать больше, чем в 2021 (350 714 машин) и 2020 (343 512 штук). Отметки 2019 года (362 356 автомобилей) достичь будет проблематично.

Главным бестселлером остается Granta. Она была продана в количестве 17 273 единиц. Это на 32,7% выше, чем в ноябре 2022 года.

На втором месте — Vesta, в ноябре продано 7 980 автомобилей. Всего с момента старта производства модели в марте продано 41 395 LADA Vesta нового поколения.

На третьем месте NIVA Travel (5175 автомобилей), на последнем — NIVA Legend (4 973 штук).

АвтоВАЗ перестал предоставлять данные о выполнении производственного плана, ранее компания заявляла о намерении выпустить 400 тыс. автомобилей, но эти планы были скорректированы в сторону уменьшения, пишет Обоз.инфо.