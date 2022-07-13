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АвтоВАЗ приступил к выпуску LADA Niva Legend

13 июля 2022 10:48
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АвтоВАЗ приступил к выпуску LADA Niva Legend

АвтоВАЗ приступил к выпуску LADA Niva Legend. Об этом в среду, 13 июля, сообщает пресс-служба компании.

Первой станет версия Classic’22, разработанная с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов.

«Возобновление производства второй модели LADA и запуск еще одной линии конвейера в текущих сложных условиях — это настоящая победа всей команды АвтоВАЗа. Уже на этой неделе в дилерские центры снова начнут поставляться доступные и самые популярные российские внедорожники Niva Legend в специальной комплектации, стоимость которой будет снижена», — заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

Он выразил уверенность в том, что автомобиль будет пользоваться устойчивым спросом.

Также Соколов добавил, что компания продолжает прилагать максимум усилий по возобновлению производства всех автомобилей модельного ряда LADA, ведя активную работу с поставщиками из России и дружественных стран.

Днем ранее неофициальный паблик компании Avtograd news сообщил, что АвтоВАЗ пока будет изготавливать 200 кузовов в сутки (160 в первую смену и 40 во вторую). Непосредственно сборка автомобилей будет осуществляться в дневную смену продолжительностью восемь часов. По информации ресурса, автомобиль Niva Legend производится в упрощенном варианте — без АBS, ЭРА-ГЛОНАСС и подушки безопасности, пишут "Известия".

Теги: Автоваз

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