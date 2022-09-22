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«АвтоВАЗ» оценил расходы на создание собственной автоматической коробки передач

22 сентября 2022 12:41
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«АвтоВАЗ» оценил расходы на создание собственной автоматической коробки передач

В «АвтоВАЗе» рассказали, сколько средств потребуется на создание собственной автоматической коробки передач и полного привода. Об этом 22 сентября сообщил портал Autonews.

Расчеты представил глава предприятия Максим Соколов, выступая на совещании о развитии автомобильной промышленности в Совете Федерации.

«Автоматическая коробка, полный привод и современный двигатель — это возможные, но небыстрые задачи, которые требуют финансирования. Если говорить об автоматической трансмиссии, то полный набор национальной компетенции обойдется в 30 млрд рублей», — отметил Соколов.

По его оценке, еще около 10 млрд рублей понадобится на создание другой вариации механической коробки передач, которая будет более приспособлена к тяжелым автомобилям, пишут "Известия".

«Национальной компетенции по созданию полного привода у нас тоже нет — это порядка 20 млрд рублей», — пояснил Максим Соколов.

20 сентября стало известно, что в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появился патент «Переключатель кнопочный». В качестве патентообладателя указан «АвтоВАЗ». Автоэксперты говорят, что на существующих моделях Lada новый переключатель Sport замечен не был. Специалисты утверждают, что такой переключатель не был обнаружен и в салоне нового поколения Lada Vesta NG.

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