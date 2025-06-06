Авиакомпанию «Победа» обязали изменить габариты ручной клади

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Щербинский суд Москвы обязал авиакомпанию «Победа» изменить правила перевозки ручной клади, увеличив ее допустимые габариты и вес. Такое решение было принято после рассмотрения иска московской транспортной прокуратуры.

«Установить норму бесплатного провоза ручной клади в виде одного места габаритами не менее 36*30*27 сантиметров и весом не менее пяти килограмм, норму к товарам из магазинов duty-free, упакованным в запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, габаритами не менее 24*32 сантиметров», — говорится в решении суда. Оно имеется в распоряжении РИА Новости.

Изначально авиакомпания устанавливала «необоснованно малые габариты» (40*36*30 сантиметров) и жесткие требования к товарам из duty-free, отмечали в прокуратуре. По словам истца, «Победа» осознанно злоупотребляла своим правом, намеренно определяя габариты ручной клади с минимальными значениями. Это приводило к тому, что ручную кладь попросту было невозможно использовать.

Причем в ходе судебного процесса представители авиакомпании оспаривали доводы прокуратуры. Они ссылались на Федеральные авиационные правила №82, согласно которым перевозчик должен одновременно обеспечивать безопасность размещения багажа и разрешать провоз некоторых вещей сверх нормы. Однако суд напомнил, что еще в 2018 году Верховный суд разъяснил: пункты авиационных правил необходимо применять в комплексе, исходя из добросовестности и разумности сторон. В результате Щербинский суд признал действующие нормы «Победы» незаконными и обязал компанию установить новые параметры провоза багажа.