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Авиакомпания «ИрАэро» получила допуск на выполнение полётов из Самары в Париж

20 мая 2021 12:10
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Авиакомпания «ИрАэро» получила допуск на выполнение полётов из Самары в Париж

В 2021 году авиакомпания «ИрАэро» планирует приступить к выполнению полётов по маршруту Самара (аэропорт Курумоч) – Париж (аэропорт Бове) – Самара. Рейсы будут выполняться один раз в неделю на самолётах «Суперджет-100» вместимостью до 100 пассажиров. 

– Мы благодарим правительство Самарской области, региональное министерство транспорта и лично губернатора Дмитрия Азарова за поддержку в организации рейсов, – прокомментировал получение допуска Юрий Лапин, генеральный директор «ИрАэро». – Стоит отметить и определяющую роль руководства аэропорта Бове в решении целого ряда организационных вопросов с авиационными властями Франции. Начало продаж и выполнения полетов будет анонсировано нами позднее, после снятия ограничений, введенных Францией на въезд граждан РФ по туристическим визам. 

– Для всех наших пассажиров будет организован комфортабельный шаттл между аэропортом Бове и непосредственно центром Парижа, станцией «Порт-Майо», которая расположена возле Триумфальной арки, – прокомментировал организацию рейсов Сергей Крупнов, заместитель генерального директора «ИрАэро». – Бове специализируется на работе с крупнейшими европейскими лоукостерами, в том числе Ryanair и Wizz Air, и в данном случае мы решаем две задачи: уменьшения стоимости билетов и подготовки расписания таким образом, чтобы полет из Самары через аэропорт Бове можно было продолжить в Испанию, Португалию, Ирландию, Великобританию, Германию, Италию и Марокко.

Ознакомиться с расписанием подробно, уточнить время, стоимость и приобрести билеты можно на сайте https://iraero.ru/. Справочная информация – по бесплатному номеру в России 8(800) 707-49-96.

 

Теги: авиасообщение Курумоч самолеты

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