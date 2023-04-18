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Агрегаторы такси предлагают штрафовать за сотрудничество с водителями-нелегалами

18 апреля 2023 09:24
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Агрегаторы такси предлагают штрафовать за сотрудничество с водителями-нелегалами

Службам заказа такси придется отслеживать, чтобы в их базу не попали таксисты, у которых нет разрешений на перевозку пассажиров. За сотрудничество с водителями-нелегалами для агрегаторов хотят ввести штраф до полумиллиона рублей. Также предложили штрафовать их за работу без уведомления и за нарушение порядка обработки информации о заказе. Такой законопроект Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 17 апреля рекомендовал принять в первом чтении на пленарном заседании, пишет Парламентская газета.


В конце 2022 года приняли новый закон о работе такси, который вступит в силу 1 сентября 2023 года. Согласно  документу, в каждом регионе создадут три реестра. В реестре перевозчиков укажут в том числе сведения о разрешениях на перевозку, об их приостановке и аннулировании. Номер записи в реестре обяжут размещать в салоне автомобиля. Зарегистрироваться смогут и самозанятые таксисты — в Минтрансе считают, что это позволит легализовать деятельность водителей, работающих  в «серой» зоне. В России сейчас 25 процентов нелегальных таксистов, сообщили на сайте ведомства.

Чтобы получить разрешение, компания, самозанятый или ИП должны подать заявление в МФЦ. Если заявку подает водитель, он предоставляет копию договора со службой такси и справку об отсутствии судимости. С 1 марта 2023 года к перевозке пассажиров не допускают людей с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления. Справку об ее отсутствии можно получить в МВД, МФЦ или на портале госуслуг. А с 1 сентября не позволят водить такси людям, у которых есть больше трех неуплаченных штрафов за нарушение ПДД.

Агрегаторы, заключившие договор с таксистами, должны проверять у них наличие разрешений на перевозку, соблюдение ими режима труда и отдыха, прохождение предрейсовых осмотров.

Также появятся региональные реестры такси — в них соберут данные о транспортных средствах и их владельцах. А в реестрах служб заказа такси будут указаны все агрегаторы.

После вступления в силу новых норм поездки станут прозрачнее и безопаснее, ранее сказал «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев. Садясь в машину с шашечками, люди будут знать, что ответственность за их жизнь и здоровье несет как водитель, так и агрегатор и таксопарк. Если случится авария и страховки водителя не хватит, компенсацию пассажиру выплатит служба заказа.

За что предлагают штрафовать
Теперь за несоблюдение требований закона о такси в Кодексе об административных правонарушениях хотят установить штрафы. Соответствующий законопроект разработан группой депутатов и сенаторов во главе с первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком.  

«Законопроект направлен на установление различных административных составов в сфере легкового такси, — сказал на заседании Комитета по госстроительству и законодательству 17 апреля член этого комитета Александр Тетердинко. В частности, КоАП предложили дополнить статьей 13.41 о нарушении установленного законом порядка обработки информации о заказе легкового такси. За это штраф для граждан составит 1—3 тысячи рублей, для должностных лиц — 3—5 тысяч, для компаний — 5—10 тысяч. 

За неразмещение необходимой информации на сайте агрегатора граждан предлагают  штрафовать на 1—3 тысячи, должностных лиц — на 5—10 тысяч и компании — на 10—20 тысяч рублей.
Еще одна новая статья — 14.1.4 — касается осуществления службой заказа такси деятельности без подачи извещения о начале работы, а также предоставления недостоверных или неполных данных в таком извещении. За это предпринимателям без образования юрлица придется заплатить 20—50 тысяч, а компаниям — 50—100 тысяч.

Самые строгие санкции хотят ввести за передачу заказа или обеспечение доступности информации о заказе такси людям, не получившим разрешений на перевозку. Для граждан планируют установить штраф 1—3 тысячи, для должностных лиц — 20—30 тысяч, для организаций — 100—200 тысяч. За повторное нарушение штрафы вырастут до 3—5 тысяч для граждан, до 30—50 тысяч для должностных лиц и до 200—500 тысяч для организаций.  

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять законопроект на пленарном заседании в первом чтении с условием доработки ко второму. «Предстоит плотно поработать над документом, — отметил Александр Тетердинко. — Во-первых, нужно соотнести его с федеральным законом о такси и, во-вторых, разграничить ответственность за нарушение правил перевозки пассажиров и багажа, за нарушение требований к перевозчику и отдельно за нарушение правил деятельности служб такси».  

Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/economics/agregatory-taksi-predlagayut-shtrafovat-za-sotrudnichestvo-s-voditelyami-nelegalami.html

Теги: Городской транспорт

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