32% самарцев считают, что в городе следует запретить езду на электросамокатах

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Больше всего не любят электросамокаты в Ростове-на-Дону, на втором месте — жители Санкт-Петербурга. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения двух столиц и городов-миллионников, в том числе из Самары.

В Самаре 24% горожан считают, что следует запретить езду на электросамокатах в центре города, а 32% — за запрет езды во всем городе. 21% респондентов высказались против таких мер, еще 23% затруднились с ответом.

Каждый пятый житель Москвы по-прежнему считает, что в центре города следует запретить езду на электросамокатах. 4 из 10 горожан (41%) поддерживают распространение этого запрета на всю территорию столицы. В то же время 26% москвичей выступают против подобных ограничений.



В Санкт-Петербурге ситуация еще острее: 27% горожан хотели бы, чтобы власти запретили передвижение электросамокатов по центру города, а ещё 42% — по всей Северной столице. Против таких мер высказывается 19% петербуржцев.



Ограничение езды на электросамокатах в Москве и Санкт-Петербурге чаще поддерживают женщины и горожане старше 45 лет.



Сезон катания на электросамокатах в самом разгаре, и, к сожалению, растёт число аварий с участием средств индивидуальной мобильности. В некоторых городах уже введены ограничения по скорости, созданы запретные зоны и установлены штрафы для водителей СИМ. Например, подобные меры частично реализованы в Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске. В Перми и Волгограде процесс также запущен, но требует доработок.



Больше всего противников езды на электросамокатах в центре города — в Ростове-на-Дону (32%), Перми (28%), Самаре и Уфе (по 24%). За полный запрет электросамокатов чаще всего выступают в Новосибирске (39%), Ростове-на-Дону (38%) и Нижнем Новгороде (35%).





Место проведения опроса: г. Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск

Населенных пунктов: 16

Время проведения: 1—12 июля 2024 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 10000 респондентов — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников.