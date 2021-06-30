29% начинающих водителей из Самары опасаются на дороге других автомобилистов

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РГС Банк (входит в группу банка «Открытие») опросил самарцев об их первом опыте вождения. По итогам исследования* оказалось, что большинство автолюбителей из Самары сели за руль в молодом возрасте, а наибольшим страхом у начинающих водителей были и остаются автомобилисты, не соблюдающие ПДД.

Ровно половина респондентов получили водительское удостоверение в возрасте 18-25 лет, а 11% оформили права еще до совершеннолетия. 13% опрошенных самарцев учились водить автомобиль, когда им было 26-35 лет, 6% посещали автошколу и сдавали экзамен в возрасте 36-45 лет и 20% приобрели навык вождения уже после 45 лет.

38% опрошенных жителей Самары впервые сели за руль отечественного автомобиля с пробегом, 29% начинающих водителей выбрали подержанную иномарку. Новая иномарка в качестве первого автомобиля была у 12% самарцев, а новый автомобиль российского производства – у 10% опрошенных.

Интересно, что 55% самарцев самостоятельно накопили на первый автомобиль, а 27% опрошенных машина досталась в подарок. И лишь 18% прибегнули к помощи при покупке финансовых организаций или родственников (по 9%за каждый вариант).

При этом большинство опрошенных признались, что были поначалу далеко на самыми уверенными водителями из-за страхов на дороге. Так, 29% самарцев в качестве начинающих водителей боялись других автомобилистов, особенно тех, кто не соблюдает ПДД. Каждый четвертый (26%) испытывал проблемы с заездом в гараж и с парковкой. Еще 19% опрошенных опасались сотрудников ГИБДД, по 14% респондентов остерегались неосторожных пешеходов и перепутать педали, а 13% боялись внезапных неполадок с автомобилем.

«Большинство из нас получили водительские удостоверения в молодом возрасте и получали опыт вождения на стареньком автомобиле родителей, который «не жалко», набивали шишки, проходили этап проб и ошибок, — отметил Денис Сорокин, директор продуктовой фабрики розничного бизнеса РГС Банка. — Конечно, сегодня, с развитием технологий, водить автомобиль стало намного проще, но никто из нас все также не застрахован от неполадок, поэтому мы предлагаем нашим клиентам не только сберегательные и кредитные продукты, но и страховые и сервисные опции».

*В исследовании приняли участие 1662 респондента в возрасте 18+, география исследования – города России с населением 100 000+, метод сбора данных – анкеты на самозаполнение, онлайн-опрос, данные – июнь 2021 года.