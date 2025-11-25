В Самаре сдвинули сроки открытия магистрали Центральной

160

Власти Самарской области уточнили сроки открытия первого этапа долгожданной магистрали Центральной. Новую дату озвучил на оперативном совещании зампред регионального правительства Виталий Шабалатов:

«3 декабря у нас будет открытие. Объект полностью готов. Объект получился хороший, высокого качества сделан».

Протяженность первой очереди магистрали Центральной составляет 14 км. Ее начали строить в январе 2023 года. В середине ноября чиновники заявили, что первые автомобилисты поедут по трассе уже 30-го числа.

Раньше в Минтрансе сообщали, что в ближайшее время начнется подготовка к строительству второго этапа магистрали. Он должен будет соединить Ракитовское шоссе и проспект Кирова. По информации Виталия Шабалатова, проект второго этапа готов и уже прошел прошел госэкспертизу, пишет 63.ру.

«Если мы его реализуем, то мы обвяжем определенные улицы, которые дадут возможность автотранспорту переезжать c Московского шоссе на улицу Ново-Садовую. То есть у нас будет уже связь между данными улицами, что позволит разгрузить улично-дорожную сеть», — сообщил зампред правительства.