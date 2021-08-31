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В Самаре появится еще один спортивный комплекс с бассейном

31 августа 2021 13:24
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В Самаре появится еще один спортивный комплекс с бассейном

В Самаре на Московском шоссе построят плавательный комплекс. Он будет принадлежать Поволжскому государственному университету телекоммуникаций и информатики, который размещается по адресу Московское шоссе, 77.

Строительство анонсировал депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн. Он отметил, что объект построят в рамках партийного проекта "Единой России", и это - хорошая новость не только для студентов, но и для всех жителей района.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев 19 августа подписал приказ о выделении в 2021-2023 гг. средств из федерального бюджета на строительство бассейна, пишет Самру.ру.

Теги: бассейн спорткомплекс Хинштейн

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