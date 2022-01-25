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В Самаре на станции метро «Театральная» начались земляные работы

25 января 2022 13:57
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В Самаре на станции метро «Театральная» 25 января 2021 года начались земляные работы

Самарский блогер Евгений Щекин показал с высоты птичьего полета, как ведутся работы на месте будущей станции метро «Театральная».

На кадрах можно увидеть, как трактор на улице Галактионовской ковшом копает землю. Место строительства уже оградили специальными конструкциями. Зима работникам не помеха — впереди два года стройки.

Напомним, ввод в эксплуатацию станции «Театральная» позволит доезжать в кратчайшие сроки из промышленно-спальной части до административного центра города, сообщают в министерстве строительства. Она снимет существующие технологические ограничения и сократит интервал движения поездов с нынешних 15 до 5 минут. В планах — завершить работы до конца 2024 года. Строительство стало возможным благодаря полученным средствам из федерального бюджета. Это льготный кредит на сумму 10,5 млрд рублей, который Самарская область должна будет выплатить за 15 лет по 3% годовых.

На данный момент заключен госконтракт на выполнение работ по демонтажу контактных сетей и трамвайных рельсов в границах будущего станционного комплекса. Это не навсегда. Пути вернут на место, когда станция будет готова. по новому маршруту начали ездить трамваи № 5, 15, 20 и 20к, 22. Составы пустили в объезд улицы Галактионовской, пишет ГТРК Самара. 

Теги: Городской транспорт

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