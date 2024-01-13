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В ближайшее время в Самаре может появиться новая развязка

13 января 2024 12:57
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В ближайшее время в Самаре может появиться новая развязка

Об этом можно судить из проекта постановления, связанного с изменениями в транспортную программу региона. Документы опубликованы на сайте правительства губернии.

Развязка, о которой идет речь, будет находиться в Красноглинском районе Самары. Предполагается, что она свяжет два участка Северного шоссе. Сама же дорога пройдет по территории областной столицы и Волжского района. И ее строят в шесть этапов.

Одним из них как раз и должна стать развязка. Ее строительство входит в пятый этап работ. Ожидается, что в это время подрядчику, среди прочего, предстоит и оборудовать тоннель под железнодорожными путями.

Строительство пятого этапа Северного шоссе планировали начать еще в 2023 году. Однако в результате работы пришлось отложить на неопределенный срок. В первую очередь это было связано с повышением цен на материалы. Из-за этого пришлось корректировать уже готовый проект.

Теперь же, судя по всему, чиновники планируют начать работы в самое ближайшее время.

— Сроки начала строительно-монтажных работы перенесли на 2024 год, — говорится в опубликованных документах.

Это может означать, что Минтранс получил положительное заключение государственной экспертизы. И в скором времени чиновники объявят торги, пишет 63.ру.

Теги: Городской транспорт

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