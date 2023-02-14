Дмитрий Азаров оценил темпы строительства Волжского моста и трассы «Обход Тольятти»

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Во вторник, 14 февраля, губернатор Дмитрий Азаров в рамках рабочей поездки в Ставропольский район осмотрел ход строительства Волжского моста и трассы «Обход Тольятти». Общая готовность важнейшего для Самарской области и всей страны инфраструктурного объекта составляет 75,3%.



Общая длина мостовой конструкции над Волгой - 3,7 км. В настоящее время ведутся работы на всех 26 опорах моста, идет сборка пролетных строений. «Сооружены 22 опоры из 26, по остальным идут работы. По правому берегу выполнены 9 этапов надвижки из 23, по левому берегу – 8 этапов из 13. Суммарно надвинуто больше половины длины пролетного строения. Это 1800 метров – 1200 метров с левого берега, 600 метров – с правого. Работа идет ежедневно в круглосуточном режиме, - рассказал представитель подрядной организации Марат Валеев, - Объект уникальный. Основная сложность была с глубоководными правобережными опорами: глубина Волги составляет около 40 метров, что накладывает существенные сложности. Поставки металлоконструкций идут ритмично. Мы идем в графике».

По строительству автодороги «Обход Тольятти», которая включает трассу общей протяженностью в 100 км, выполнено устройство верхнего слоя основания на 81,63 км (90,19%), а верхний асфальтовый слой уложен на 50% трассы.



«Установлено порядка 100 км барьерного металлического ограждения, более 2000 опор освещения из 5000. Учитывая погодные условия, работы по дорожной части сейчас приостановлены – сезонный перерыв. Возобновление работ будет 15 марта. Готовность объекта – высокая», - сообщил заместитель руководителя проекта «Обход Тольятти» АО «ДСК «Автобан» Сергей Ревякин. Он также добавил, что при строительстве трассы применяются современные технологии, позволяющие повысить износостойкость, долговечность и устойчивость дороги к большим нагрузкам. На трассе «Обход Тольятти» будет организовано четырехполосное движение. Расчетная скорость движения - 120 км/ч.



Всего на строительстве Волжского моста и трассы «Обход Тольятти» задействовано около 1500 человек, 308 единиц техники, 57 плавсредств. Общая готовность объекта составляет 75,3%, планируемый срок ввода в эксплуатацию - 2024 год.

Планомерная реализация масштабного проекта возможна благодаря поддержке со стороны Президента страны Владимира Путина, Правительства РФ и системной работе властей Самарской области под руководством губернатора Дмитрия Азарова.



Проект строительства новой трассы и моста через Волгу в составе транспортного маршрута «Европа - Западный Китай» – самый крупный проект в России, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Инициатором его реализации является Самарская область. Проект имеет особое значение для региона и всей страны в части выстраивания новых логистических цепочек с Китаем, а также другими государствами, повышает инвестиционный потенциал Самарской области, открывает новые возможности для создания в регионе производств и рабочих мест, создаст задел для дальнейшего опережающего развития губернии.

Фото: департамент информационной политики СО