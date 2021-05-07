Вакцину "Спутник Лайт" будут выпускать 8 российских заводов

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Как сообщили в Минздраве, препарат можно будет применять, в том числе для вакцинации тех, кто уже переболел, но имеет низкий уровень антител к ковиду.

В скором времени вакцина будет доступна и для детей, которые легче переносят болезнь, но быстрее передают ее взрослым. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

На этой платформе в будущем ученые смогут в короткие сроки создавать вакцины против вирусов. Чем больше человек вторгается в дикую природу, тем выше опасность новых инфекций, считает академик РАН, директор института общественного здоровья имени Эрисмана, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николай Брико.

Специалисты, пандемия коронавируса заставила мир серьезно задуматься и впредь готовиться к новым эпидемиям, но прежде надо победить КОВИД-19, передает Радио Маяк.