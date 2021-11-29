«ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»: второй розыгрыш ценных призов состоится уже 8 декабря

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Каждый житель Самарской области, сделавший прививку от COVID-19 до 6 декабря, сможет стать участником второго розыгрыша и побороться за ценные призы викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!».

В Самарской области продолжает набирать обороты викторина «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!». Второй розыгрыш ценных призов – квартиры в Самаре, автомобиля и тысячи подарочных карт номиналом по 4000 рублей – состоится уже 8 декабря, третий пройдёт 22 декабря.

Первые победители викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» были определены 24 ноября, тогда в розыгрыше участвовало 183 002 уникальных номера. Обладателями суперпризов стали Евстигнеев Виктор Константинович из Тольятти и Алтухова Инна Фёдоровна из села Обшаровка Самарской области.

83-летний владелец новой квартиры в Самаре Виктор Константинович долго не мог поверить, что удача улыбнулась именно ему, но после того, как первое потрясение прошло, отметил: «У меня такое понимание, что я ещё должен долго жить, так что я пошёл и сделал прививку! Вакцина для любого человека – это жизнь. Если не сделаешь прививку, можешь заболеть! А если сделал – это гарантия того, что всё будет нормально. Заботиться о своём здоровье нужно в любом возрасте».

Автомобиль «Лада Веста» отправится в село Обшаровка. Его обладатель Инна Фёдоровна поделилась эмоциями: «Я рада, что участвовала в акции и выиграла автомобиль. Также желаю всем здоровья, вакцинируйтесь и также выигрывайте автомобиль как я!»

Напомним, «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» стартовала в Самарской области 15 ноября, инициаторами викторины выступили Общественная палата Самарской области и Министерство здравоохранения Самарской области. Поддержал мероприятие лично глава региона Дмитрий Азаров.

1002 уникальных номера уже стали обладателями призов викторины по итогам розыгрыша 24 ноября, и они не принимают участие в следующих розыгрышах викторины. Те же номера, которым удача пока не улыбнулась, автоматически становятся участниками следующих этапов. Присоединиться к викторине могут все зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области граждане Российской Федерации, которые прошли вакцинацию, начиная с 24 сентября 2020 года по 20 декабря 2021 года.

Для участия в викторине «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» необходимо следовать простым инструкциям на сайте.

– предоставить организатору викторины данные: Фамилия/Имя/Отчество; адрес постоянной регистрации; номер телефона, электронная почта; дата рождения; СНИЛС (не обязательно); уникальный номер регистровой записи (УНРЗ) из сертификата о вакцинации, позволяющий подтвердить статус участника и идентифицировать его с целью последующего оформления выдачи приза/подарка;

– предоставить организатору согласие на обработку персональных данных и данных о вакцинации;

– ответить на вопросы.

Отметим, что граждане, вакцинированные в период с 15.11.2021г. по 20.12.2021г., могут не заполнять заявку на участие в викторине на сайте – они попадают в списки участников автоматически, когда оформляют документы перед вакцинацией в медицинской организации (при условии заполнения в т.ч. согласия на обработку персональных данных об участии в викторине).

В качестве уникального номера участника используется верифицированный номер УНРЗ (уникальный номер регистровой записи из сертификата о вакцинации). Розыгрыш ценных призов и подарков среди участников викторины проводится путем выбора из числа УНРЗ. При этом используется компьютерная программа «Цифровой барабан», применяющая технологию алгоритма случайной выборки.

Уникальная по количеству участников и призовому фонду викторина Самарской области «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» – это способ сохранить свое здоровье, с приятным бонусом – возможностью стать обладателем ценного приза. Напомним, на сегодняшний день в Самарской области работает более 170 прививочных пунктов в госучреждениях, 11 из них круглосуточные. На днях в Самаре открылся ещё один пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Он расположен в Самарском медицинском колледже имени Нины Ляпиной по адресу г.Самара, ул.Полевая, 80. Ежедневно все желающие старше 18 лет при отсутствии противопоказаний и при наличии паспорта с 9.00 до 20.00 могут сделать прививку от COVID-19 в данном пункте. Вакцинация проводится вакциной «Спутник V», работают 5 мобильных прививочных бригад.

Подробная информация по викторине представлена на сайте, а также можно задать вопросы по телефону горячей линии викторины 8-800-511-63-03 ежедневно с 9 до 20 часов.