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В Самарскую область поступили 15000 доз вакцины ГамКовидВак

16 апреля 2021 12:49
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В Самарскую область поступили 15000 доз вакцины ГамКовидВак

В Самарскую область  поступила новая  партия вакцины ГамКовидВак для профилактики новой коронавирусной инфекции —15 000 доз.  Сегодня вакцина будет доставлена  в медицинские организации региона.

На сегодняшний день привито более 242 тысяч  жителей, из них завершили вакцинацию почти 154 тысячи человек.

Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции.

Пройти вакцинацию может любой желающий старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.

Особенно важно пройти вакцинацию лицам  из групп риска —  пациентам  с хроническими заболеваниями, лицам  старше 60 лет, людям, род деятельности которых связан с общением с большим количеством людей и высокой вероятностью заражения.

Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС. Также работает телефон горячей линии 122.

Для повышения доступности вакцинации в регионе работают два круглосуточных прививочных пункта в Самаре на базе городской больницы № 4 (улица Мичурина, 125) и в Тольятти на базе Ставропольской ЦРБ (Автозаводское шоссе, 5). Кроме того, организована работа мобильных комплексов возле торговых центров и выезды 19 новых передвижных фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленные села области.

 

Теги: Новости медицины

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