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В Минздраве назвали напряженной ситуацию с COVID-19 в России

21 мая 2021 11:51
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В Минздраве назвали напряженной ситуацию с COVID-19 в России

В Минздраве России рассказали, что ситуация с распространением COVID-19 в России остается напряженной. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Министр отметил, что ситуация с новой коронавирусной инфекцией остается напряженной. В связи с этим регионам рекомендовано в еженедельном режиме проводить анализ эпидобстановки в разрезе муниципалитетов, и исходя из этого принимать решения по ограничительным мероприятиями», — цитирует сообщение пресс-службы РЕН ТВ.

Также, по словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, на сегодняшний день профилактические осмотры, которые были приостановлены во время пандемии коронавируса, были возобновлены в 83 регионах России.

По его словам, все силы необходимо направить на вакцинацию населения. Особенно необходимо уделить внимание обеспечению вакцинации людей из групп риска, которых направляют на санаторно-курортное лечение.

«Для защиты здоровья граждан из групп риска, прежде всего пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, на каждом врачебном участке должны быть подготовлены списки таких пациентов, по которым в приоритетном порядке должна быть организована индивидуальная работа по их привлечению к вакцинации», — говорит глава ведомства.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается стабильной, пишут "Известия".

Фото: Pixabay.com

Теги: коронавирус минздрав

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