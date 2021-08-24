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Минздрав обновил временные рекомендации по проведению вакцинации от COVID-19

24 августа 2021 13:33
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Минздрав обновил временные рекомендации по проведению вакцинации от COVID-19.

В министерстве напомнили, что эксперты разрешили применение "Спутника Лайт" для пациентов старше 60 лет.

Этот препарат рекомендован для повторной вакцинации.

Кроме того, сделать прививку "Спутником Лайт" могут те, кто уже перенес заболевание.

В методических рекомендациях Минздрава также говорится о необходимости организовать индивидуальную работу с гражданами старше 60 лет, в том числе проживающими в учреждениях соцзащиты, для профилактики и снижения рисков распространения коронавируса.

Кроме того, в министерстве рассказали о сроках действия QR-кода после прививки.

Вакцинированные или повторно вакцинированные от ковида, получают код после введения второго компонента или после завершения вакцинации однокомпонентным «Спутником Лайт».

Срок действия QR-кода – 1 год. При этом в случае ухудшения эпидситуации срок может быть ограничен до 6 месяцев, передает Радио Маяк.

Теги: вакцинация коронавирус минздрав

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