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Минздрав обновил рекомендации по вакцинации взрослых от коронавируса

24 июля 2021 13:33
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Минздрав обновил рекомендации по вакцинации взрослых от коронавируса

Минздрав России обновил методические рекомендации по вакцинации взрослых от коронавируса. Об этом в субботу, 24 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Временные методические рекомендации доработаны с учетом опыта применения вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у беременных женщин и людей с онкологическими заболеваниями, а также в части порядка оформления медицинских отводов от профилактических прививок», — указано в сообщении.

Согласно документу, препарат «Спутник V» рекомендован для вакцинации всех пациентов с онкологией, которые окончили противоопухолевое лечение.

Переболевшим острым инфекционным или неинфекционным заболеванием вакцинироваться от коронавируса можно через 2-4 недели после выздоровления, следует из рекомендаций.

При этом вакцинация препаратом «ЭпиВакКорона» противопоказана, если у гражданина наблюдаются тяжелые формы аллергии, диагностированы злокачественные опухоли и первичный иммунодефицит, уточнили в Минздраве.

Ведомство также рекомендует выдавать временный медотвод от вакцинации против COVID-19 на 30 дней, пишут "Известия".

Теги: вакцинация коронавирус минздрав

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