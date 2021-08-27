Минздрав России зарегистрировал еще одну вакцину от коронавируса.

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Речь идет о препарате "ЭпиВакКорона-Н", следует из государственного реестра лекарственных средств. Эту вакцину разработал научный центр Роспотребнадзора "Вектор". Препарат вводится двукратно с интервалом не менее 14 дней.

Среди противопоказаний к применению "ЭпиВакКороны-Н"- гиперчувствительность к ее компонентам, аллергические реакции, острые инфекционные и не инфекционные заболевания, хронические в стадии обострения, а также злокачественные новообразования и беременность.

Ранее заместитель руководителя центра "Вектор" Татьяна Непомнящих заявляла, что вакцина отличается от предыдущего варианта "ЭпиВакКороны" некоторыми технологическими особенностями производства, при этом действующие вещества не изменились, передает Радио Маяк.