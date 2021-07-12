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Минздрав разрабатывает обновленную версию рекомендаций по лечению коронавируса

12 июля 2021 11:37
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Минздрав разрабатывает обновленную версию рекомендаций по лечению коронавируса

Минздрав разрабатывает обновленную версию рекомендаций по лечению коронавируса. Об этом сообщил главный специалист министерства по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов газете "Известия". По его словам, на фоне сложившейся эпидобстановки ведомство вместе с экспертным сообществом продумывает новые подходы к лечению.

"Некоторые препараты, применявшиеся до сих пор только в стационаре, предложим использовать в амбулаторной практике. Ряд препаратов рекомендуем назначать при более мягких проявлениях болезни", – пояснил эксперт.

Говоря о том, насколько изменился состав тяжелых больных, Чуланов сообщил, что сегодня стало больше молодых, которые болеют тяжелее, чем раньше. Но по-прежнему основными группами риска являются люди старше 65 лет, и смертность наиболее высока именно для этой категории, а также у тех, кто имеет сопутствующие заболевания: сахарный диабет, хронические болезни сердечно-сосудистой системы, ожирение.

Специалист также не исключил возможность появления новых штаммов коронавируса.

Фото: Pixabay.com

Теги: коронавирус минздрав новые штаммы

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