Минздрав разрабатывает обновленную версию рекомендаций по лечению коронавируса. Об этом сообщил главный специалист министерства по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов газете "Известия". По его словам, на фоне сложившейся эпидобстановки ведомство вместе с экспертным сообществом продумывает новые подходы к лечению.
"Некоторые препараты, применявшиеся до сих пор только в стационаре, предложим использовать в амбулаторной практике. Ряд препаратов рекомендуем назначать при более мягких проявлениях болезни", – пояснил эксперт.
Говоря о том, насколько изменился состав тяжелых больных, Чуланов сообщил, что сегодня стало больше молодых, которые болеют тяжелее, чем раньше. Но по-прежнему основными группами риска являются люди старше 65 лет, и смертность наиболее высока именно для этой категории, а также у тех, кто имеет сопутствующие заболевания: сахарный диабет, хронические болезни сердечно-сосудистой системы, ожирение.
Специалист также не исключил возможность появления новых штаммов коронавируса.
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