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У нового варианта COVID-19 "омикрон" сильно изменился геном. Заразность нового штамма выше, летальных случаев ВОЗ пока не зарегистрировала, но трудно сказать, как поведет себя омикрон в Европе, где население стран гораздо старше, чем в Африке. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики Института эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в эфире "Соловьёв Live".



Добавим, что власти ЮАР запретили заболевшим штаммом "омикрон" покидать страну. Об этом заявили РИА Новости в посольстве республики в Москве. Там подчеркнули, что южноафриканская республика следует рекомендациям ВОЗ.