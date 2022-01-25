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На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала, что карантин для самих больных также сократят до одной недели.
Срок изоляции для контактировавших с больными COVID-19 сократили с 14 до семи дней
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Срок изоляции для контактировавших с больными COVID-19 сократили с 14 до семи дней

25 января 2022 18:14
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На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала, что карантин для самих больных также сократят до одной недели.

Срок изоляции людей, контактировавших с больными COVID-19, сократили с 14 до семи дней, передает РИА Новости.

"Утверждены изменения в санитарные правила по профилактике новой коронавирусной инфекции, согласно которым сокращается срок изоляции лиц, контактировавших с больным COVID-19", — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что инкубационный период у людей, заразившихся штаммом SARS-CoV-2 "омикрон", составляет от двух до пяти дней.

На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала, что карантин для самих больных также сократят до одной недели. Помимо этого, во время подъема заболеваемости больничные можно будет оформлять заочно. Уже назначенные меры поддержки будут продлевать беззаявительно.

 

Фото:   РИА Новости / Алексей Сухоруков

Теги: Коронавирус

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