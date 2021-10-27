Самарцев просят: не приобретайте поддельные сертификаты о вакцинации против COVID-19!

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Не портите свой отпуск. Откажитесь от фиктивной вакцинации.

Отправляясь на отдых помните, что во многих регионах России, при заселении в гостиницу, у вас потребуют сертификат о вакцинации. Не портите себе отдых. Не приобретайте поддельные сертификаты о вакцинации против COVID-19. Если вы все-таки решите приобрести подложный документ, то можете лишиться не только денег, но и здоровья и, стать фигурантом уголовного дела. За использование поддельного документа предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ГУ МВД России по Самарской области обращается ко всем: если вы обладаете информацией о лицах, которые предлагают услуги по получению медицинских справок, сертификатов и других документов в обход официальных процедур, сообщите об этом в ближайший отдел полиции или по телефону «112».

Соблюдайте профилактические меры по защите от коронавирусной инфекции. А лучше всего оставайтесь дома. Берегите себя и своих близких!