Россиян предупредили о новой волне COVID осенью

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Об этом заявил академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Поскольку он (COVID, –Прим. ред.) циркулирует в популяции, то, естественно, осенний период – это благоприятный период для роста заболеваемости не только коронавирусом, но и всех заболеваний, которые передаются таким же путем», – пояснил парламентарий.

Онищенко отметил, что если вакцинация будет оставаться на таком же низком уровне, то рост заболеваемости будет. Дело в том, что прослойка тех граждан, которые имеют иммунитет, еще очень маленькая, пишет РИА Новости

Ранее сообщалось, глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что эффективность применения отечественной вакцины против коронавируса «Спутник V» превышает 96 %. По его словам, В настоящее время число привившихся вакциной в России составляет более 18 млн человек, передает ФедералПресс.