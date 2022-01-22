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Россия рассчитывает, что в обозримом будущем ВОЗ признает вакцину от коронавируса "Спутник-V". Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, завершена работа по составлению всех необходимых документов, которых не хватало. Эффективность "Спутник V" против нового омикрон-штамма доказана, отметил представитель Кремля.

Что касается иностранных вакцин, то уже ведется определенная работа, отметил Песков. Проводятся исследования, сочетание с бустерами других марок. Представитель Кремля также отметил, что президент Владимир Путин чувствует себя хорошо после вакцинации от коронавируса, никаких проявлений недомогания у него нет. Режим его работы – комбинированный.

Песков добавил, что речи о локдауне в Москве на встрече Владимира Путина и столичного мэра Сергея Собянина не шло. Накопленный опыт позволяет этого избегать, отметил пресс-секретарь главы государства.