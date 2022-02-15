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Россия достигла пика пятой волны коронавируса, – заявил главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, в ближайшее время заболеваемость пойдет на спад.

Эксперт объяснил этот процесс законами биологии, согласно которым размножение вируса приводит к мутациям. В результате он теряет активность и становится не таким жизнеспособным. При этом ученый подчеркнул, что расслабляться нельзя. Нужно, чтобы люди прививались, выполняли противоэпидемические мероприятия. По последним данным оперштаба, число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки снизилось на 17,5% и составило 10,5 тысяч. Число подтвержденных случаев заражения составило по всей стране 180 тысяч. И это минимум с 8 февраля, передает Радио Маяк.