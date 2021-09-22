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Роспотребнадзор рассказал о дальнейшем развитии штаммов COVID

22 сентября 2021 09:21
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Роспотребнадзор рассказал о дальнейшем развитии штаммов COVID

Дальнейшие изменения штамма коронавируса, скорее всего, будут ответвлениями линии "дельта", но вероятность того, что этот вариант станет более опасным, невелика, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"Скорее всего, и мы это видим уже сейчас, пока новые варианты будут в виде ответвлений линии "дельта". Такие штаммы будут иметь новые мутации, причем не только в гене S-белка, которые могут давать патогену преимущество по сравнению с тем вариантом "дельты", который существует сегодня", — сказал Хафизов.

Он отметил, что, по опубликованным зарубежными учеными данным, вариант "дельта" практически исчерпал себя и едва ли может дать жизнь еще более опасным штаммам.

Теги: коронавирус

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