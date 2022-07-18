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Пройти ревакцинацию от коронавируса готовы лишь 4 из 10 россиян

18 июля 2022 11:44
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Пройти ревакцинацию от коронавируса готовы лишь 4 из 10 россиян

Среди россиян, чья последняя прививка от COVID-19 была сделана 6 и более месяцев назад, чаще остальных готовы ревакцинироваться граждане старше 45 лет. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, когда россияне в последний раз делали прививку от коронавируса и готовы ли пройти ревакцинацию в ближайшее время. В опросе приняли участие 3500 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Лишь каждый пятый россиянин старше 18 лет сделал прививку от коронавируса менее чем полгода назад (21%). 24% опрошенных вакцинировались от коронавируса ровно 6 месяцев назад. Более чем полгода назад прививались 55% респондентов.

Среди респондентов, делавших прививку от коронавируса полгода назад и ранее, 39% готовы пройти ревакцинацию в ближайшее время, 36% — не готовы. Среди последних как недавно переболевшие, так и те, кто ранее вакцинировался добровольно-принудительно («На работе пока молчат о ревакцинации»). А некоторые, судя по комментариям, относятся к ковиду как к разновидности гриппа: «Осенью сделаю».

Мужчины говорят о решении повторно сделать прививку чаще женщин (44 и 31% соответственно). Чаще остальных же задумываются о ревакцинации респонденты старше 45 лет (46%).

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 560
  • Время проведения: 12—15 июля 2022 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, вакцинированное от коронавируса
  • Размер выборки: 3500 респондентов
Теги: Вакцинация

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