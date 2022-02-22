Попова предложила смягчить ряд противоэпидемических мер в России

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Некоторые противоэпидемические меры в России можно смягчить с учетом особенностей штамма коронавируса «Омикрон». Об этом во вторник, 22 февраля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передают "Известия".

«Сегодня мы можем говорить, учитывая динамику, учитывая прогноз, который составляют наши ученые и эксперты, о смягчении ряда требований, о смягчении ряда методических рекомендаций при наступлении периода, так скажем, эпидемиологической ремиссии в РФ», — сказала она в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

Однако Попова отметила, что улучшение эпидситуации не является основанием для отказа от вакцинации и мер, которые уже разработаны.

«Хочу обратиться сегодня к нашим гражданам с тем, что очевидное улучшение эпидситуации на сегодняшний день не является основанием для того, чтобы не продолжать прививочную кампанию или отказаться от тех мер, которые уже приняты и разработаны. Сегодня их нужно соблюдать неукоснительно», — пояснила она.

Попова пояснила, что заболеваемость COVID-19 снижается в 51 из 85 регионов России, при этом в Москве снижение составило 45,5%, в Московской области — 51%, в Санкт-Петербурге — 21% за прошедшую неделю.

За прошедшие сутки в России выявлено 135 172 случая коронавируса, госпитализированы 17 294 человека. Больше всего новых случаев зафиксировали Санкт-Петербурге (6575), Москве (4250) и Московской области (2060).

21 февраля специальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович выразила мнение, что пандемия COVID-19, вероятно, закончится до конца текущего года. Она подчеркнула, что ученые относятся к этому с «осторожным оптимизмом». При этом из-за большого числа случаев «Омикрон»-штамма существует риск появления новых мутаций коронавируса, поэтому уверенности в завершении пандемии нет.

В тот же день доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский заявил, что пик волны COVID-19, вызванной «Омикрон»-штаммом коронавируса, вероятно, пройден в России. Вместе с тем Вознесенский уточнил, что положительная динамика по заболеваемости COVID-19 отмечается в крупных регионах, в том числе в Москве.

В РФ продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров/"Известия"